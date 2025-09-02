Малышев — о целях «Спартака» на сезон: «Сейчас неправильно говорить о чемпионстве, нужно побеждать в каждой игре»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил «СЭ» на вопрос о целях команды на сезон.

«Глядя на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель», — сказал Малышев «СЭ».

Также генеральный директор «Спартака» оценил игру команды на старте сезона.

«Не могу сказать, что мы безобразно играли в каждом матче этого сезона. Но, на мой взгляд, мы пока еще не там, где должны быть. Поэтому сейчас я не хочу бросаться громкими фразами. Я хочу настраивать команду на то, чтобы она думала о победе в каждом ближайшем матче», — добавил он.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».