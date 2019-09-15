Олег Кононов: «Умяров остался в запасе из-за микротравм и усталости. Крал выглядел лучше»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, почему в стартовом составе матча 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2) предпочел в роли одного из центральных полузащитников не Наиля Умярова, а Алекса Крала, проведшего с новой командой лишь две тренировки.

— Умяров поехал в молодежную сборную с микротравмами. Отыграл там два матча с этими проблемами. После возвращения был уставшим, Крал на тренировках выглядел лучше, — подчеркнул Кононов.

Крал не впечатлил и грубо ошибся, но проблема «Спартака» не в нем //

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