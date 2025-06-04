Олег Иванов: «Разочарование сезона? Игра «Спартака» во второй половине чемпионата»
Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал весеннюю игру «Спартака» главным разочарованием сезона.
«Разочарование сезона? «Спартак». Сразу оговорюсь — речь исключительно о второй половине чемпионата. В первой, с середины осени, красно-белые были в огне. Показывали шикарный футбол, одержали шесть побед подряд с общим счетом 19:2 и превратились в реального претендента на золото.
Я не сомневался, что они и весной шороху наведут. Мартовская победа в Москве еще сильнее укрепила в этой мысли. Спартаковцы превзошли соперника в «физике», самоотдаче... Да во всем! Просто смяли «Зенит», не оставив ему ни единого шанса.
И вдруг что-то сломалось. Как? Почему? Необъяснимо! То рикошет, то нелепый обрез, то неудачный отскок... Непруха! При этом все, как и прежде, бились, старались, выгрызали в подкатах мяч. Вялых и равнодушных на поле не было точно. Да при Деяне Станковиче — с его-то темпераментом! — они бы в команде не задержались.
Главная загадка — почему внезапно сдулся Угальде. Забить 15 в первой части сезона и лишь два во второй... То ли Станкович действительно задергал его заменами. То ли пропала уверенность из-за появления Гарсии, купленного за большие деньги. А может, повлияло и то и другое.
Я, кстати, встречал футболистов, которые совершенно не воспринимали конкуренцию. Вот берут на его позицию игрока, причем трансферная сумма не имеет значения, — и все, парень затухает. Чистая психология!
Как бы то ни было, весной мы увидели бледную тень того Угальде, которым еще недавно восхищались. Гарсия с Солари в игру пока не вписались. Все это привело к тому, что у «Спартака» возникли проблемы с реализацией. Вдобавок Барко, на котором завязана игра в центре поля, к концу чемпионата явно поблек. В итоге команда осталась без медалей», — написал Иванов для «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1