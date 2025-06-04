Олег Иванов: «Разочарование сезона? Игра «Спартака» во второй половине чемпионата»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал весеннюю игру «Спартака» главным разочарованием сезона.

«Разочарование сезона? «Спартак». Сразу оговорюсь — речь исключительно о второй половине чемпионата. В первой, с середины осени, красно-белые были в огне. Показывали шикарный футбол, одержали шесть побед подряд с общим счетом 19:2 и превратились в реального претендента на золото.

Я не сомневался, что они и весной шороху наведут. Мартовская победа в Москве еще сильнее укрепила в этой мысли. Спартаковцы превзошли соперника в «физике», самоотдаче... Да во всем! Просто смяли «Зенит», не оставив ему ни единого шанса.

И вдруг что-то сломалось. Как? Почему? Необъяснимо! То рикошет, то нелепый обрез, то неудачный отскок... Непруха! При этом все, как и прежде, бились, старались, выгрызали в подкатах мяч. Вялых и равнодушных на поле не было точно. Да при Деяне Станковиче — с его-то темпераментом! — они бы в команде не задержались.

Главная загадка — почему внезапно сдулся Угальде. Забить 15 в первой части сезона и лишь два во второй... То ли Станкович действительно задергал его заменами. То ли пропала уверенность из-за появления Гарсии, купленного за большие деньги. А может, повлияло и то и другое.

Я, кстати, встречал футболистов, которые совершенно не воспринимали конкуренцию. Вот берут на его позицию игрока, причем трансферная сумма не имеет значения, — и все, парень затухает. Чистая психология!

Как бы то ни было, весной мы увидели бледную тень того Угальде, которым еще недавно восхищались. Гарсия с Солари в игру пока не вписались. Все это привело к тому, что у «Спартака» возникли проблемы с реализацией. Вдобавок Барко, на котором завязана игра в центре поля, к концу чемпионата явно поблек. В итоге команда осталась без медалей», — написал Иванов для «СЭ».