Олег Иванов: «Каждый тур про пенальти разговаривать? Те поплакали, эти поплакали. Что, других тем нет?»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов после поражения в матче 7-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:3) отметил, что арбитр Василий Казарцев судил хорошо.

— Как оцениваете судейство в матче?

— Мы проиграли 0:3, арбитр судил хорошо. Это мужской футбол.

— То есть, вопросов по пенальти нет?

— Ну а что, мы каждый тур будем про пенальти разговаривать? Тут поставил, там нет. Те поплакали, эти поплакали. Что, других тем нет?

— Что в игре не получилось?

— Забить. При счете 0:1 у меня был момент, но там Фернандес выручил. Забей этот мяч, игра могла бы сложиться по-другому.

— В этом моменте, наверное, уже видели мяч в сетке ворот?

— Нет. Я видел других футболистов: Акинфеева, Дивеева. Я решил пробить в этот угол, но получилось так, что Фернандес прочитал этот момент и поставил ногу.

— Без Уциева и Глушакова сложнее было сегодня играть?

— Наверное, пришлось многое менять в тактическом рисунке. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)