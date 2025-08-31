Фоменко: «Алвеса рано сравнивать с Карвалью. Тот был «космос»!
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» выразил мнение, что рано проводить параллели между Матеусом Алвесом и Даниэлем Карвалью.
— Матеуса Алвеса уже начинают сравнивать с Даниэлем Карвалью образца 2005 года.
— Нет, все-таки слишком рано проводить такие параллели. Алвес сыграл в РПЛ всего 6 матчей. Да, начал забивать, отдает. Но давайте наблюдать за ним на длинной дистанции, хотя бы зимы дождемся. А Карвалью-2005 — это просто космос! Как и Вагнер Лав. Да и вообще вся та команда была мощнейшая! Нечто!
— ЦСКА не хватает форварда-киллера? Мусаев на эту роль не подходит?
— Возвращаемся к началу разговора. А где есть эти «киллеры»? Кордоба, Даку и... Вообще забивные форварды — дефицитный товар. В «Зените» Семак может выбирать между Соболевым, Кассьеррой и Лусиано. Да и то: Кассьерра сейчас не так ярок, как прежде.
Понятно, что в ЦСКА тоже хотят найти более эффективного нападающего. Но это не так-то просто.
— Алеррандро забил породистый гол «Зениту», но выбыл из-за травмы...
— Да, забил. Но опять же: можете сравнить его с Кордобой и Даку? Кто сильнее?
— Ваш прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»?
— Все зависит от того, кто кого как накажет за ошибки. Все упирается в реализацию. Предчувствий у меня каких-то нет. Но по первым шести турам «Краснодар» выглядит более сбалансированной командой. Ребята уже давно сыграны, плюс добавились футболисты, которые способны еще и усилить.
ЦСКА хорошо стартовал, но новичков многовато. Например, уехал Роша — приобрели Жоау Виктора. Время на адаптацию никто не отменял.
— Пугает короткая скамейка красно-синих?
— Она уже не такая уж и короткая. Люди приезжают. Но как иностранцы адаптируются в РПЛ? Кто и как быстро вольется в сезон? За паузу на сборные, думаю, армейцы еще усилятся. Скамейка станет длиннее. В кубковой игре с «Балтикой» Челестини уже мог поменять пять-шесть человек.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1