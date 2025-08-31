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Фоменко: «Алвеса рано сравнивать с Карвалью. Тот был «космос»!

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» выразил мнение, что рано проводить параллели между Матеусом Алвесом и Даниэлем Карвалью.

— Матеуса Алвеса уже начинают сравнивать с Даниэлем Карвалью образца 2005 года.

— Нет, все-таки слишком рано проводить такие параллели. Алвес сыграл в РПЛ всего 6 матчей. Да, начал забивать, отдает. Но давайте наблюдать за ним на длинной дистанции, хотя бы зимы дождемся. А Карвалью-2005 — это просто космос! Как и Вагнер Лав. Да и вообще вся та команда была мощнейшая! Нечто!

— ЦСКА не хватает форварда-киллера? Мусаев на эту роль не подходит?

— Возвращаемся к началу разговора. А где есть эти «киллеры»? Кордоба, Даку и... Вообще забивные форварды — дефицитный товар. В «Зените» Семак может выбирать между Соболевым, Кассьеррой и Лусиано. Да и то: Кассьерра сейчас не так ярок, как прежде.

Понятно, что в ЦСКА тоже хотят найти более эффективного нападающего. Но это не так-то просто.

— Алеррандро забил породистый гол «Зениту», но выбыл из-за травмы...

— Да, забил. Но опять же: можете сравнить его с Кордобой и Даку? Кто сильнее?

— Ваш прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»?

— Все зависит от того, кто кого как накажет за ошибки. Все упирается в реализацию. Предчувствий у меня каких-то нет. Но по первым шести турам «Краснодар» выглядит более сбалансированной командой. Ребята уже давно сыграны, плюс добавились футболисты, которые способны еще и усилить.

ЦСКА хорошо стартовал, но новичков многовато. Например, уехал Роша — приобрели Жоау Виктора. Время на адаптацию никто не отменял.

— Пугает короткая скамейка красно-синих?

— Она уже не такая уж и короткая. Люди приезжают. Но как иностранцы адаптируются в РПЛ? Кто и как быстро вольется в сезон? За паузу на сборные, думаю, армейцы еще усилятся. Скамейка станет длиннее. В кубковой игре с «Балтикой» Челестини уже мог поменять пять-шесть человек.

Фабио Челестини, Эдуард Сперцян и&nbsp;Джон Кордоба.Что поменял Челестини? Алвес — новый Карвалью? Почему Сперцян не уехал в Англию? Кто может сравниться с Кордобой?
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ФК ЦСКА (Москва)
Алеррандро
Матеус Алвес
Олег Фоменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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