Фоменко: «Алвеса рано сравнивать с Карвалью. Тот был «космос»!

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» выразил мнение, что рано проводить параллели между Матеусом Алвесом и Даниэлем Карвалью.

— Матеуса Алвеса уже начинают сравнивать с Даниэлем Карвалью образца 2005 года.

— Нет, все-таки слишком рано проводить такие параллели. Алвес сыграл в РПЛ всего 6 матчей. Да, начал забивать, отдает. Но давайте наблюдать за ним на длинной дистанции, хотя бы зимы дождемся. А Карвалью-2005 — это просто космос! Как и Вагнер Лав. Да и вообще вся та команда была мощнейшая! Нечто!

— ЦСКА не хватает форварда-киллера? Мусаев на эту роль не подходит?

— Возвращаемся к началу разговора. А где есть эти «киллеры»? Кордоба, Даку и... Вообще забивные форварды — дефицитный товар. В «Зените» Семак может выбирать между Соболевым, Кассьеррой и Лусиано. Да и то: Кассьерра сейчас не так ярок, как прежде.

Понятно, что в ЦСКА тоже хотят найти более эффективного нападающего. Но это не так-то просто.

— Алеррандро забил породистый гол «Зениту», но выбыл из-за травмы...

— Да, забил. Но опять же: можете сравнить его с Кордобой и Даку? Кто сильнее?

— Ваш прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»?

— Все зависит от того, кто кого как накажет за ошибки. Все упирается в реализацию. Предчувствий у меня каких-то нет. Но по первым шести турам «Краснодар» выглядит более сбалансированной командой. Ребята уже давно сыграны, плюс добавились футболисты, которые способны еще и усилить.

ЦСКА хорошо стартовал, но новичков многовато. Например, уехал Роша — приобрели Жоау Виктора. Время на адаптацию никто не отменял.

— Пугает короткая скамейка красно-синих?

— Она уже не такая уж и короткая. Люди приезжают. Но как иностранцы адаптируются в РПЛ? Кто и как быстро вольется в сезон? За паузу на сборные, думаю, армейцы еще усилятся. Скамейка станет длиннее. В кубковой игре с «Балтикой» Челестини уже мог поменять пять-шесть человек.