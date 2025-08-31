«Балтика» победила «Акрон» и поднялась на второе место в таблице РПЛ

«Балтика» на выезде обыграла «Акрон» в матче 7-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 2-й минуте открыл защитник калининградской команды Кевин Андраде. Второй мяч на 41-й минуте забил полузащитник Максим Петров.

«Балтика» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, тольяттинцы с 6 очками — на 12-й строчке.