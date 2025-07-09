Абена: «Футболисты «Спартака», друзья из других команд рады, что «Зенит» не стал чемпионом»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» ответил на вопрос о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/25.

— Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?

— Конечно! Все, с кем я говорил, хотели, чтобы это был не «Зенит»!

— Все футболисты «Спартака»?

— Футболисты «Спартака», друзья из других команд (смеется). «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.

Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах: в Венгрии, Словакии, Голландии — и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат!

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».