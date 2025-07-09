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9 июля 2025, 10:20

Абена: «Футболисты «Спартака», друзья из других команд рады, что «Зенит» не стал чемпионом»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» ответил на вопрос о чемпионстве «Краснодара» в сезоне-2024/25.

— Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?

— Конечно! Все, с кем я говорил, хотели, чтобы это был не «Зенит»!

— Все футболисты «Спартака»?

— Футболисты «Спартака», друзья из других команд (смеется). «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.

Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах: в Венгрии, Словакии, Голландии — и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат!

Миенти Абена.«Станкович сказал: «Миенти, все будет великолепно». В итоге поступки говорят громче». Прощальное интервью Абены

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».

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ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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Абена — о победе над «Зенитом»: «Абсолютно все подумали: «Мы готовы к чемпионству»

Один клуб и несколько арбитров подозреваются во влиянии на результаты матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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