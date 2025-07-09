Абена заявил, что его убивали длительные перелеты: «Возвращался утром, а на следующий день была важная игра со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена в интервью «СЭ» высказался о перелетах в сборную Суринама.

— Были сложности, особенно перелеты. 36 часов ты тратил только для того, чтобы летать в сборную и обратно.

— Это убивало меня. Я возвращался утром, а на следующий день у меня была важная игра со «Спартаком». Условно еще в шесть утра я был в аэропорту, искал багаж. Я не был готов к такому. Это реально убивало.

— Твой агент говорил, что в этом и была причина неудачного выступления как минимум в матче с «Краснодаром».

— Конечно. Так и было. Это была одна из причин. Вдобавок я не мог видеться с семьей. Раньше мы всегда жили вместе, но тут не было такой возможности. Если бы я мог вернуться в прошлое, то изменил бы многое. Но ты живешь, ошибаешься и учишься на этих ошибках. Это тоже опыт.