Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:44

Клубы РПЛ предлагают отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат

Антон Иванов

Клубы Тинькофф РПЛ на ближайшем исполкоме РФС предложат изменить регламент, сообщает «Чемпионат.com».

Указано, что клубы выступают за отмену еженедельных ПЦР-тестов. Они считают, что для лиги это слишком дорого.

Кроме того, тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи, а клубы, по их мнению, сами способны контролировать стерильность.

Также приводится аргумент, что к штамму коронавируса «Омикрон» нужно относиться как к легкому ОРВИ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4586587-kluby-rpl-hotyat-otmenit-ezhenedelnye-pcr-testy-chtoby-ne-ostanavlivat-chempionat.html
Коронавирус
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Симоне Индзаги заразился коронавирусом
Финская биатлонистка заразилась коронавирусом перед Олимпиадой
Звезде американского шорт-трека грозит 40 лет тюрьмы за мошенничество. Она заработала на ковиде
В России впервые с начала пандемии выявили более 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен заразился коронавирусом
Организаторы Олимпийских игр в Пекине ввели новые меры по борьбе с коронавирусом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бышовец уверен, что уход Ракицкого может создать проблему для «Зенита»

«Стоило кому-то привезти, так начинал перепалку». Бывший нападающий «Спартака» рассказал о характере Дзюбы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости