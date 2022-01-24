Клубы РПЛ предлагают отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат

Клубы Тинькофф РПЛ на ближайшем исполкоме РФС предложат изменить регламент, сообщает «Чемпионат.com».

Указано, что клубы выступают за отмену еженедельных ПЦР-тестов. Они считают, что для лиги это слишком дорого.

Кроме того, тест не гарантирует отсутствие вируса, который можно поймать и после сдачи, а клубы, по их мнению, сами способны контролировать стерильность.

Также приводится аргумент, что к штамму коронавируса «Омикрон» нужно относиться как к легкому ОРВИ.