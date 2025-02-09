Обляков: «Хорошо себя ощущаю в центре поля. Комфортная позиция»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что комфортно себя ощущает на новой позиции на поле.

— Не все еще идеально. Есть моменты, которые мы стараемся улучшать на тактических занятиях и тренировках. Хорошо себя ощущаю в центре поля. Мне нравится, комфортная позиция. Я и сзади, и впереди, где мне нравится. Чуть правее играю, восьмерку, можно сказать. Хорошая позиция, мне комфортно.

— Эта схема больше подходит составу?

— В сезоне увидим. Но я думаю, что да. Мне в 4 защитника больше нравится играть. Сейчас у нас больше игроков в центре поля. Можно комбинировать. Мы стараемся делать все.

— Как проходят сборы, какая атмосфера?

— Как всегда, обычно легко на первых зимних сборах не бывает. Там по две тренировки в основном. Физические кондиции, над тактикой работаем. Все хорошо.

ЦСКА завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. В первом матче после зимней паузы московская команда сыграет против «Зенита». Игра состоится 1 марта.