В субботу, 7 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге чемпионата петербургский клуб одержал победу со счетом 3:1. В рамках премьер-лиги подмосковный клуб ни разу не побеждал «Зенит».

«Зенит» проведет этот матч в статусе победителя чемпионата, команда Сергея Семака досрочно завоевала золотые медали РПЛ.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.