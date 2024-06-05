Бывший игрок ЦСКА Масалитин оценил работу Федотова в клубе

Экс-футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о проблемах, которые возникали с футболистами у уволенного из московского клуба Владимира Федотова.

«Почему так происходит? Почему ушли Медина с Карраскалем, какой негатив они имели на команду? Мы же этого не знаем. Почему он так поступил, убрав тех же Карраскаля и Медину? Почему не наигрывал молодежь? Вопросов на самом деле очень много», — цитирует Масалитина «Газета.Ru»

Под руководством Федотова в первый год ЦСКА занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России. Во второй команда завершила сезон на шестом месте и не смогла выйти в полуфинал Кубка.