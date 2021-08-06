Новым начальником команды «Химки» стал экс-арбитр РПЛ

Новым начальником главной команды «Химок» стал Сергей Кузнецов. Ранее он работал на аналогичной должности в ФК «Велес», сообщает сайт подмосковного клуба.

Новым начальником главной команды «Химок» стал Сергей Кузнецов, который ранее работал на аналогичной должности в ФК «Велес».



Приветствуем и желаем Сергею Владимировичу успехов и продуктивной работы в нашем клубе! ? pic.twitter.com/x8K6icJidr — ФК «Химки» (@fc_khimki) August 6, 2021

4 августа стало известно, что футбольный клуб «Химки» покидает Сергей Якунчиков, работавший начальником команды красно-черных с августа 2020 года.

Сергей Кузнецов — бывший арбитр. Провел 21 матч в российской премьер-лиге.

В последние два месяца остались без работы бывшие судьи Станислав Сухина («Локомотив») и Михаил Ходырев («Спартак»), но в РПЛ появился другой экс-арбитр, ставший начальником команды.