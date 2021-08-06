Новым начальником команды «Химки» стал экс-арбитр РПЛ
18:30
Новым начальником главной команды «Химок» стал Сергей Кузнецов. Ранее он работал на аналогичной должности в ФК «Велес», сообщает сайт подмосковного клуба.
4 августа стало известно, что футбольный клуб «Химки» покидает Сергей Якунчиков, работавший начальником команды красно-черных с августа 2020 года.
Сергей Кузнецов — бывший арбитр. Провел 21 матч в российской премьер-лиге.
В последние два месяца остались без работы бывшие судьи Станислав Сухина («Локомотив») и Михаил Ходырев («Спартак»), но в РПЛ появился другой экс-арбитр, ставший начальником команды.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/avgust/sergey-yakunchikov-pokidaet-khimki/
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю