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Новым начальником команды «Химки» стал экс-арбитр РПЛ

18:30
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Новым начальником главной команды «Химок» стал Сергей Кузнецов. Ранее он работал на аналогичной должности в ФК «Велес», сообщает сайт подмосковного клуба.

4 августа стало известно, что футбольный клуб «Химки» покидает Сергей Якунчиков, работавший начальником команды красно-черных с августа 2020 года.

Сергей Кузнецов — бывший арбитр. Провел 21 матч в российской премьер-лиге.

В последние два месяца остались без работы бывшие судьи Станислав Сухина («Локомотив») и Михаил Ходырев («Спартак»), но в РПЛ появился другой экс-арбитр, ставший начальником команды.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/avgust/sergey-yakunchikov-pokidaet-khimki/

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Иван Шитик все материалы автора

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