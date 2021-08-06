Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович отличился в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Лисакович оказался с мячом на линии штрафной и нанес точный удар в дальний нижний угол.