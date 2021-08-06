«Уфа» — «Локомотив»: Лисакович сравнял счет
18:38
Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович отличился в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.
Лисакович оказался с мячом на линии штрафной и нанес точный удар в дальний нижний угол.
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