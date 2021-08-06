Франко Камоцци отреагировал на конфликт Заремы Салиховой и Дмитрия Попова
18:26
Итальянец Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал конфликт между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым.
«Как реагировать Зареме на ситуацию с Поповым? Она знает, что делать. Не я решаю, что правильно, а что нет. Но я с ней», — сказал Камоцци «СЭ».
Попов подписал документы об уходе из «Спартака» в четверг, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.
54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.
Данил Алешин
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