Франко Камоцци отреагировал на конфликт Заремы Салиховой и Дмитрия Попова

Итальянец Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал конфликт между Заремой Салиховой и Дмитрием Поповым.

«Как реагировать Зареме на ситуацию с Поповым? Она знает, что делать. Не я решаю, что правильно, а что нет. Но я с ней», — сказал Камоцци «СЭ».

Попов подписал документы об уходе из «Спартака» в четверг, 5 августа. Причиной такого решения стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост. В пятницу, 6 августа, Попов создал канал в Telegram, в котором он публикует переписку с Салиховой.

Данил Алешин