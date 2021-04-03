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Новосельцев получил травму в игре с «Рубином»

17:42
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Защитник «Сочи» Иван Новосельцев получил травму в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он был вынужден попросить замену вначале второго тайма.

Врачи оказывали футболисту помощь за пределами поля, но Новосельцев не смог вернуться в игру. Его заменил Эмануэль Маммана.

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