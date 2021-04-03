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Шамиль Газизов провел встречу с Игорем Колывановым

17:39
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов провел встречу с бывшим известным игроком сборной России Игорем Колывановым, сообщает Twitter уфимского клуба.

После завершения профессиональной карьеры Колыванов начал тренерскую деятельность. Последним местом работы Колыванова был армянский «Арарат», который он покинул в 2020 году.

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