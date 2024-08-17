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Судейство

Сегодня, 16:26

Новое в назначениях арбитров РПЛ: команда пожаловалась на ВАР — получает его судьей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В назначениях судей, за которые отвечает департамент судейства и инспектирования РФС, появилась новая тенденция: если клуб недоволен работой ВАР, уже скоро он получает этого арбитра на свой очередной матч в качестве судьи.

Вот три примера.

ЦСКА оспорил решения судейской бригады, в которую как ВАР входил Кирилл Левников, после матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром». В 5-м петербуржец назначен рефери на игру ЦСКА — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Махачкалинские динамовцы после встречи 4-го тура с «Локомотивом» не согласились с вердиктом судейской бригады, в которую как ВАР входил Павел Шадыханов. В 5-м москвич назначен рефери на матч «Динамо» Мх — «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ахмат

Воронежцы после игры 3-го тура с «Краснодаром» были недовольны решением судейской бригады, в которую как ВАР входил Сергей Карасев. В 4-м москвичу дали в роли рефери встречу «Крылья Советов» — «Факел».

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
3
2
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Источник: «Спартак» не получал предложений по Соболеву
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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