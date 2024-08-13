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Судейство

Сегодня, 11:56

ЦСКА обратился в ЭСК РФС в связи с неудалением Сперцяна за фол на Роше

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша покидает поле после фола Эдуарда Сперцяна.
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Армейцы попросили разобрать эпизод на 40-й минуте встречи с неудалением полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за серьезное нарушение правил на защитнике Виллиане Роше.

После фола Сперцяна Роша получил травму и был вынужден покинуть поле с помощью медицинской бригады на электрокаре. Футболист может пропустить ближайший матч армейцев против «Пари НН» в FONBET Кубке России.

Главный арбитр матча Владимир Москалев не наказал Сперцяна за нарушение правил на Роше.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (7) идет четвертым.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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