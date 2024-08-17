Источник: «Спартак» не получал предложений по Соболеву

«Спартак» до сих пор не получил официальных предложений по трансферу форварда Александра Соболева, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, этим летом Соболев был близок к переходу в «Зенит», но клубы не сумели договориться о сумме трансфера и бонусной части за достижение целей.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».