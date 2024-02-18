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18 февраля, 18:28

Новиков: «У Кучаева теперь будет шанс проявить себя в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о том, что полузащитник команды Константин Кучаев близок к переходу в «Пари НН».

«Это очень грамотное решение со стороны тренерского штаба ЦСКА. Контракт Кучаева заканчивается летом, пусть он получит игровую практику. Вероятно, что Константина не видят в качестве игрока основы, а мариновать парня на скамейке не захотели. Теперь у Кучаева будет время, чтобы показать себя в РПЛ и определить свою дальнейшую судьбу. Я не знаю, будет ли это новое соглашение с ЦСКА или переход в другую команду на постоянной основе, но в любом случае у Константина теперь будет шанс проявить себя», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

18 февраля Чемпионат сообщил, что 25-летний футболист переходит в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. Однако генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, комментируя эту информацию, заявил, что «кто-то выдал желаемое за действительное».

Источник: РБ Спорт
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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