Новиков: «У Кучаева теперь будет шанс проявить себя в РПЛ»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о том, что полузащитник команды Константин Кучаев близок к переходу в «Пари НН».

«Это очень грамотное решение со стороны тренерского штаба ЦСКА. Контракт Кучаева заканчивается летом, пусть он получит игровую практику. Вероятно, что Константина не видят в качестве игрока основы, а мариновать парня на скамейке не захотели. Теперь у Кучаева будет время, чтобы показать себя в РПЛ и определить свою дальнейшую судьбу. Я не знаю, будет ли это новое соглашение с ЦСКА или переход в другую команду на постоянной основе, но в любом случае у Константина теперь будет шанс проявить себя», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

18 февраля Чемпионат сообщил, что 25-летний футболист переходит в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. Однако генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, комментируя эту информацию, заявил, что «кто-то выдал желаемое за действительное».