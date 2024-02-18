Источник: «Оренбург» купил иранского полузащитника «Сепахана» Горбани

Полузащитник «Сепахана» Мохаммад Горбани в ближайшее время станет игроком «Оренбурга», утверждает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, трансфер обойдется «Оренбургу» в 1 миллион евро. 22-летний иранец подпишет контракт до 2027 года.

Горбани выступает за «Сепахан» с лета 2022 года. Он провел за команду 42 матча, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

После 18 туров «Оренбург» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.