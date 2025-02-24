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24 февраля 2025, 08:00

Луис Энрике: «Халк забил 77 голов за «Зенит»? Даст бог, смогу его превзойти»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о цели догнать легендарного бразильца Халка.

— Халк забил 77 голов за «Зенит», став самым результативным иностранцем в истории клуба. Можешь ли ты представить, что забьешь столько же за «Зенит»?

— Я буду ежедневно работать, чтобы сравняться с ним и обойти его. Знаю, что это будет сложно, но, даст бог, я смогу дотянуться до него или даже превзойти.

— 77 голов — более чем солидное число.

— Я понимаю. Если упорно трудиться в «Зените» и забивать много, то все возможно.

Луис Энрике.«Даст бог, смогу превзойти Халка в «Зените». Первое интервью Луиса Энрике в России

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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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