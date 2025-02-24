Луис Энрике: «Халк забил 77 голов за «Зенит»? Даст бог, смогу его превзойти»
Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о цели догнать легендарного бразильца Халка.
— Халк забил 77 голов за «Зенит», став самым результативным иностранцем в истории клуба. Можешь ли ты представить, что забьешь столько же за «Зенит»?
— Я буду ежедневно работать, чтобы сравняться с ним и обойти его. Знаю, что это будет сложно, но, даст бог, я смогу дотянуться до него или даже превзойти.
— 77 голов — более чем солидное число.
— Я понимаю. Если упорно трудиться в «Зените» и забивать много, то все возможно.
Положение команд
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|И
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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