Луис Энрике: «Халк забил 77 голов за «Зенит»? Даст бог, смогу его превзойти»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о цели догнать легендарного бразильца Халка.

— Халк забил 77 голов за «Зенит», став самым результативным иностранцем в истории клуба. Можешь ли ты представить, что забьешь столько же за «Зенит»?

— Я буду ежедневно работать, чтобы сравняться с ним и обойти его. Знаю, что это будет сложно, но, даст бог, я смогу дотянуться до него или даже превзойти.

— 77 голов — более чем солидное число.

— Я понимаю. Если упорно трудиться в «Зените» и забивать много, то все возможно.