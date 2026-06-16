В НХЛ поддержат любое решение Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи», — сказал Дэйли «СЭ».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, форвард забил 929 голов. Также 40-летний россиянин занимает второе место по числу шайб в лиге с учетом плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается 30 июня 2026 года.