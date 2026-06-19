Британская журналистка Оутли перепутала Узбекистан с Казахстаном во время трансляции матча ЧМ-2026

Британская журналистка Джеки Оутли перепутала сборную Узбекистана с Казахстаном во время матча с Колумбией на чемпионате мира-2026.

Комментатор работала в паре с экс-хавбеком сборной Англии Джои Бартоном. Во время эфира Оутли назвала сборную Узбекистана командой Казахстана. Матч проходил на стадионе «Ацтека» 18 июня и завершился победой колумбийцев со счетом 3:1. После игры фанаты узбекской сборной выразили возмущение работой Оутли.

Следующий матч сборная Узбекистана проведет 23 июня в Хьюстоне против Португалии.