Семья Месси выступила с заявлением: отец футболиста испытывает проблемы со здоровьем

Семья нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси выступила с заявлением по поводу состояния отца футболиста, Хорхе Месси.

17 июня появилась информация о том, что слезы Лионеля Месси после первого гола в матче ЧМ-2026 против Алжира (3:0) могли быть связаны с тем, что 67-летний отец игрока испытывает проблемы со здоровьем. При этом информация о характере заболевания Месси-старшего не уточнялась.

«Семья Месси сообщает, что Хорхе Месси сейчас переживает проблемы со здоровьем. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей, восстанавливается и его состояние улучшается. В свете сообщений, слухов и домыслов, которые распространялись в СМИ в последнее время, семья выражает глубокую обеспокоенность из-за отсутствия чуткости, уважения и осмотрительности у некоторых людей, которые пренебрежительно отнеслись к частному семейному делу.

Мы также хотели бы отметить, что только самые близкие родственники Хорхе располагают достоверной информацией о состоянии его здоровья. Поэтому любая версия, заявление или информация, которая не будет исходить непосредственно от семьи и ее официальных каналов, не должна считаться достоверной.

В такие моменты мы просим об ответственности, благоразумии и человечности. Здоровье человека и душевное спокойствие его близких не должно становиться объектом спекуляций или безответственного внимания со стороны СМИ. Мы искренне ценим выражения любви, уважения и заботы, которые мы получили, и просим уважать частную жизнь, конфиденциальность и личное пространство Хорхе, а также всей нашей семьи. Мы сообщим о любых своевременных новости по поводу ситуации в установленном порядке и через соответствующие каналы. Благодарим вас за понимание», — говорится в заявлении.

Хорхе Месси на протяжении карьеры Лионеля Месси выступал в роли главного представителя и агента сына.

Сборная Аргентины проведет следующий матч на ЧМ-2026 22 июня против Австрии.