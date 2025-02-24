Давыдов: «Для меня главный фаворит за чемпионство — «Зенит»
Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов считает главным фаворитом в борьбе за чемпионство «Зенит».
«Кто для меня главный фаворит в борьбе за чемпионство? «Зенит». Но рад буду ошибиться. Тяжело делать прогнозы. И те и другие показывают хорошие результаты на сборах», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».
После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. На второй строчке «Зенит» с 39 очками, замыкает тройку с 37 очками «Спартак».
Источник: РБ Спорт
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|Динамо – Кр. Советов
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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