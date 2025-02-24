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24 февраля 2025, 05:23

Давыдов: «Для меня главный фаворит за чемпионство — «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов считает главным фаворитом в борьбе за чемпионство «Зенит».

«Кто для меня главный фаворит в борьбе за чемпионство? «Зенит». Но рад буду ошибиться. Тяжело делать прогнозы. И те и другие показывают хорошие результаты на сборах», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. На второй строчке «Зенит» с 39 очками, замыкает тройку с 37 очками «Спартак».

Источник: РБ Спорт
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Денис Давыдов (футбол)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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