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Сегодня, 18:41

Губерниев о видео Овечкина и Дзюбы с отпуска: «Контракт со «Спартаком» надо заключать Александру, а не Артему»

Дарик Агаларов

Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о совместном времяпровождении вместе с детьми хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Артема Дзюбы.

Видеоролик со спортсменами в своих соцсетях опубликовал хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев. На видео Овечкин забил пенальти в небольшие ворота, которые защищал Дзюба.

«Судя по видео, именно Овечкину нужно заключить контракт со «Спартаком» вместо Дзюбы. Артем, как выяснилось, не вратарь, а дырка! Но то, что родители играют с детьми, — это абсолютно прекрасно», — сказал Губерниев «СЭ».

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (929) и занимает второе место по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и плей-офф, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (1006 голов против 1016). Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

37-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола, четырехкратный чемпион страны в составе «Зенита». По окончании сезона-2025/26 футболист объявил об уходе из «Акрона».

Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Матвей Кисляк, Сандро Шварц.Кого возьмет «Зенит» и как изменится «Спартак»? Батраков и Кисляк уедут в Европу? Таблица переходов РПЛ

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Александр Овечкин
Артем Дзюба
Егор Яковлев (ХК Металлург)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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