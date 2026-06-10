Губерниев о видео Овечкина и Дзюбы с отпуска: «Контракт со «Спартаком» надо заключать Александру, а не Артему»

Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о совместном времяпровождении вместе с детьми хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Артема Дзюбы.

Видеоролик со спортсменами в своих соцсетях опубликовал хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев. На видео Овечкин забил пенальти в небольшие ворота, которые защищал Дзюба.

«Судя по видео, именно Овечкину нужно заключить контракт со «Спартаком» вместо Дзюбы. Артем, как выяснилось, не вратарь, а дырка! Но то, что родители играют с детьми, — это абсолютно прекрасно», — сказал Губерниев «СЭ».

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (929) и занимает второе место по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и плей-офф, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (1006 голов против 1016). Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

37-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола, четырехкратный чемпион страны в составе «Зенита». По окончании сезона-2025/26 футболист объявил об уходе из «Акрона».

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