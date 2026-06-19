ЧМ-2026, результаты 18-19 июня: Мексика вышла в плей-офф, Швейцария разгромила Боснию и другие матчи

Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу

В четверг, 18 июня, на ЧМ-2026 состоялись матчи Чехия — ЮАР (1:1) и Швейцария — Босния (4:1).

В ночь с 18 на 19 июня Канада разгромила ЮАР (6:0), а Мексика победила Южную Корею (1:0) и первой вышла в плей-офф ЧМ-2026.

18 июня

Чемпионат мира. Группа A.

18 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Чемпионат мира. Группа B.

18 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

19 июня

Чемпионат мира. Группа B.

19 июня, 01:00. BC Place (Ванкувер)

Чемпионат мира. Группа A.

19 июня, 04:00. Estadio Akron (Сапопан)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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