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Новакович: «Зделар удивился приглашению в «Зенит»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-игрок «Амкара» Митар Новакович заявил, что Саша Зделар был удивлен приглашением в «Зенит».

— Саша Зделар — мой очень хороший друг, хочу пожелать ему удачи в «Зените». Саша — классный футболист, его преимущество в том, что он много работает на поле, наворачивает много километров каждый матч, настоящий трудяга с характером. Я уверен, что он будет много играть в «Зените», это хороший трансфер для них.

— В России многие удивились этому переходу. Вы говорили с Сашей?

— Общались, да. Он тоже удивился. Но в «Зените» знают, что это хороший футболист. Я уверен, что Зделар им подойдет, — приводит слова Новаковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Зделар провел 21 матч в составе ЦСКА и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
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Саша Зделар
РПЛ
ФК Зенит
Митар Новакович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
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Крылья Советов

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