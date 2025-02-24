Новакович: «Зделар удивился приглашению в «Зенит»

Экс-игрок «Амкара» Митар Новакович заявил, что Саша Зделар был удивлен приглашением в «Зенит».

— Саша Зделар — мой очень хороший друг, хочу пожелать ему удачи в «Зените». Саша — классный футболист, его преимущество в том, что он много работает на поле, наворачивает много километров каждый матч, настоящий трудяга с характером. Я уверен, что он будет много играть в «Зените», это хороший трансфер для них.

— В России многие удивились этому переходу. Вы говорили с Сашей?

— Общались, да. Он тоже удивился. Но в «Зените» знают, что это хороший футболист. Я уверен, что Зделар им подойдет, — приводит слова Новаковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Зделар провел 21 матч в составе ЦСКА и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.