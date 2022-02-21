Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался о целях на сезон-2021/22

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался о целях на текущий сезон-2021/22.

— Какие у тебя цели на сезон? Личные, командные?

— Моя цель — забить как можно больше и отдавать много голевых передач. Оказать наибольшую помощь своей команде. Это основная задача. А что касается остального, мы хотим улучшить свой уровень. Мы ставим максимально высокие цели. Во второй половине сезона мы стали тренироваться еще больше, чтобы достичь этих целей.

— Какой твой главный козырь на поле?

— Мой главный козырь — скорость. Я хочу больше помогать моей команде. Забивать больше голов и делать передач. Буду работать над этим, — сказал Керк в интервью клубной пресс-службе.

Керк перешел в «Локомотив» из «Утрехта» в минувшее летнее трансферное окно. 26-летний нидерландец провел 15 матчей за московскую команду, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.