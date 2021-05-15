Новая футболка от «Оренбурга»: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем»
«Оренбург» в своем Twitter представил дизайн новой футболки.
Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство? pic.twitter.com/XGUjH65g9g— ФК Оренбург (@fcorenburg) May 15, 2021
«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» — говорится в сообщении. На футболке написано: «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».
15 мая РФС опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами Тинькофф РПЛ и Олимп ФНЛ, согласно которому «Оренбург», занявший второе место в турнире, не сможет участвовать в премьер-лиге в следующем сезоне, так как не получил необходимую для этого лицензию. Вместо них в РПЛ пройдет «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю