Губернатор прокомментировал выход «Нижнего Новгорода» в РПЛ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился мнением о выходе «Нижнего Новгорода» в Тинькофф РПЛ.
«Мы, конечно, сочувствуем здесь «Оренбургу». Но я уверен, что будут возможности показать футбол у коллег и своим жителям. Там решение Российского футбольного союза по лицензированию было соответствующее. Конечно, мы дождемся официальных результатов, но всегда говорили, что готовы к игре в премьер-лиге, у нас прекрасный 45-тысячный стадион, клуб первым из участников ФНЛ прошел лицензирование и получил допуск к выступлению в РПЛ, вообще практически не было замечаний», - приводит слова Никитина ТАСС.
15 мая РФС опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами РПЛ и ФНЛ, согласно которому «Оренбург», занявший второе место в турнире, не сможет участвовать в премьер-лиге в следующем сезоне, так как не получил необходимую для этого лицензию. Вместо них в РПЛ пройдет «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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