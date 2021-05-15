Губернатор прокомментировал выход «Нижнего Новгорода» в РПЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился мнением о выходе «Нижнего Новгорода» в Тинькофф РПЛ.

«Мы, конечно, сочувствуем здесь «Оренбургу». Но я уверен, что будут возможности показать футбол у коллег и своим жителям. Там решение Российского футбольного союза по лицензированию было соответствующее. Конечно, мы дождемся официальных результатов, но всегда говорили, что готовы к игре в премьер-лиге, у нас прекрасный 45-тысячный стадион, клуб первым из участников ФНЛ прошел лицензирование и получил допуск к выступлению в РПЛ, вообще практически не было замечаний», - приводит слова Никитина ТАСС.

15 мая РФС опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами РПЛ и ФНЛ, согласно которому «Оренбург», занявший второе место в турнире, не сможет участвовать в премьер-лиге в следующем сезоне, так как не получил необходимую для этого лицензию. Вместо них в РПЛ пройдет «Нижний Новгород», который завершил сезон на третьей строчке.