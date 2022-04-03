Нобоа: «Легионерам в «Сочи» хорошо, поэтому и остаемся»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что не собирается покидать клуб.

— «Сочи» пока сохраняет всех иностранных футболистов. С вами проводилось общение на эту тему?

— Мы чувствуем себя здесь как дома, нам комфортно. Спортивный директор разговаривал с нами, спрашивал, хотим ли мы уйти. Ситуация у нас хорошая, нам здесь хорошо, поэтому и остаемся.

— Есть уверенность, что все легионеры останутся?

— Думаю, да. Сто процентов. Я не думаю, что кто-то хочет уйти. Я разговаривал со всеми, никто не хочет уходить.

— А в следующем сезоне?

— Посмотрим. У кого-то есть контракт, у кого-то нет.

ФИФА 7 марта разрешила легионерам и иностранным тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и провести остаток сезона в других чемпионатах.