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Нобоа: «Легионерам в «Сочи» хорошо, поэтому и остаемся»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что не собирается покидать клуб.

— «Сочи» пока сохраняет всех иностранных футболистов. С вами проводилось общение на эту тему?

— Мы чувствуем себя здесь как дома, нам комфортно. Спортивный директор разговаривал с нами, спрашивал, хотим ли мы уйти. Ситуация у нас хорошая, нам здесь хорошо, поэтому и остаемся.

— Есть уверенность, что все легионеры останутся?

— Думаю, да. Сто процентов. Я не думаю, что кто-то хочет уйти. Я разговаривал со всеми, никто не хочет уходить.

— А в следующем сезоне?

— Посмотрим. У кого-то есть контракт, у кого-то нет.

ФИФА 7 марта разрешила легионерам и иностранным тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и провести остаток сезона в других чемпионатах.

Кристиан Нобоа
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
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 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

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