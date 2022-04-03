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Колыванов — о судействе в РПЛ: «Не все арбитры футбольные люди»

Колыванов заявил, что есть кому дано судить, а кому-то не дано
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Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результат матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1), а также судейство в РПЛ.

Напомним, в матче «Краснодар» — «Динамо» арбитр Сухой назначил неоднозначный пенальти в ворота «быков».

— Яркой игры не получилось, — цитирует Колыванова «РБ Спорт». — Все ожидали большое количество голевых моментов у команд, а была только борьба. Много ошибок допускали футболисты. От «Динамо» ждал большего, так как они борются с «Зенитом». После двухнедельного перерыва команды как-то по-другому заиграли. У «Краснодара» еще сыроватая молодежь, сложно от них что-то требовать. Без звездных игроков надо перестраивать всю структуру игры. Что касается пенальти на Смолове, я бы такие не ставил. Это смешно смотреть, когда дают такие пенальти.

— Что делать, чтобы не было судейских скандалов, как, например, в матче ЦСКА — «Урал»?

— Если брать только последние моменты в этой игре, то пенальти в ворота «Урала» назначен правильно. По второму эпизоду, где Ушаков фолил на Гогличидзе сложно что-то говорить. Может и было касание, но не такое, как в первом спорном моменте. Наверное, судья принял справедливое решение. Последний момент арбитры разбирали 10 минут, а потом сразу прозвучал свисток. Нужно было еще 3-4 минуты играть.

— Как сделать так, чтобы арбитры принимали последовательные решения в спорных моментах?

— К сожалению, не все арбитры футбольные люди. Есть кому дано судить, а кому-то не дано. Каждый год у арбитров меняется глава департамента судейства. Думали, ВАР поможет, но там иногда тоже принимают неправильные решения. Я понимаю, почему так реагируют футболисты и тренеры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-o-sudejstve-v-rpl-ne-vse-arbitry-futbol-ny-e-lyudi/
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 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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