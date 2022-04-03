Колыванов заявил, что есть кому дано судить, а кому-то не дано

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результат матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1), а также судейство в РПЛ.

Напомним, в матче «Краснодар» — «Динамо» арбитр Сухой назначил неоднозначный пенальти в ворота «быков».

— Яркой игры не получилось, — цитирует Колыванова «РБ Спорт». — Все ожидали большое количество голевых моментов у команд, а была только борьба. Много ошибок допускали футболисты. От «Динамо» ждал большего, так как они борются с «Зенитом». После двухнедельного перерыва команды как-то по-другому заиграли. У «Краснодара» еще сыроватая молодежь, сложно от них что-то требовать. Без звездных игроков надо перестраивать всю структуру игры. Что касается пенальти на Смолове, я бы такие не ставил. Это смешно смотреть, когда дают такие пенальти.

— Что делать, чтобы не было судейских скандалов, как, например, в матче ЦСКА — «Урал»?

— Если брать только последние моменты в этой игре, то пенальти в ворота «Урала» назначен правильно. По второму эпизоду, где Ушаков фолил на Гогличидзе сложно что-то говорить. Может и было касание, но не такое, как в первом спорном моменте. Наверное, судья принял справедливое решение. Последний момент арбитры разбирали 10 минут, а потом сразу прозвучал свисток. Нужно было еще 3-4 минуты играть.

— Как сделать так, чтобы арбитры принимали последовательные решения в спорных моментах?

— К сожалению, не все арбитры футбольные люди. Есть кому дано судить, а кому-то не дано. Каждый год у арбитров меняется глава департамента судейства. Думали, ВАР поможет, но там иногда тоже принимают неправильные решения. Я понимаю, почему так реагируют футболисты и тренеры.