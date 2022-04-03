Шишкин: «Место «Спартака» в таблице немножко настораживает»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от дерби между командами в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России (0:1).

— На мой взгляд, никакой критичной ситуации не было, — сказал Шишкин «РБ Спорт». — Да, «Спартак» возмущался, не хотел играть, чтобы уберечь своих футболистов от травм, но в целом, история такая... Как говорится, у природы нет плохой погоды. Если бы было известно заранее о таком снегопаде, то можно было бы матч перенести. А тут никто не ожидал такого, конечно. Но, кажется, со снегом довольно неплохо справились, а во втором тайме вообще стало нормально. Хорошо, что матч вообще состоялся, что он закончился. Потому что такие истории, конечно, не каждый год случаются. Сейчас все вспоминали знаменитое «снежное дерби» в 2002-м году между «Спартаком» и ЦСКА, это игра теперь тоже войдет в историю.

— Что скажете про судейские решения в матче? Карасев не засчитал гол Промеса, не удалил за грубый фол Бека-Бека?

— В эпизоде с Бека-Бека есть все основания для красной карточки — он не успел сыграть в мяч и летит прямой ногой, не стараясь даже ее убрать. И попал чуть выше голеностопа. У нас таких эпизодов в чемпионате очень много, в недавнем матче «Динамо» — «Химки», у Соболева был в каком-то матче, эпизод с Айртоном... Я не знаю, почему Карасев не стал смотреть видеоповтор, кажется, судья с таким опытом должен был обратить на этот эпизод более пристальное внимание. Скорее всего, понимая уровень жесткости единоборств, судья не стал накалять ситуацию и портить матч. Хотя это не оправдание, думаю, со мной согласятся многие футбольные эксперты — это прямая красная карточка.

— А офсайд у Промеса?

— Сложно определить, но визуально, кажется, он все-таки в него чуть-чуть залез, был офсайд в момент паса. И люди, сидящие на VAR, тоже, наверное, от чего-то отталкивались.

— Допускаете, что «Спартак» действительно может вылететь?

— До вылета, конечно, дело не дойдет, но сам факт того, что команда находится на таком месте в турнирной таблице, немножко настораживает. Я надеюсь, игроки этого не допустят, потому что вылететь из элиты в год столетия клуба — это нонсенс.