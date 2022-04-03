Шишкин: «Место «Спартака» в таблице немножко настораживает»
Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от дерби между командами в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России (0:1).
— На мой взгляд, никакой критичной ситуации не было, — сказал Шишкин «РБ Спорт». — Да, «Спартак» возмущался, не хотел играть, чтобы уберечь своих футболистов от травм, но в целом, история такая... Как говорится, у природы нет плохой погоды. Если бы было известно заранее о таком снегопаде, то можно было бы матч перенести. А тут никто не ожидал такого, конечно. Но, кажется, со снегом довольно неплохо справились, а во втором тайме вообще стало нормально. Хорошо, что матч вообще состоялся, что он закончился. Потому что такие истории, конечно, не каждый год случаются. Сейчас все вспоминали знаменитое «снежное дерби» в 2002-м году между «Спартаком» и ЦСКА, это игра теперь тоже войдет в историю.
— Что скажете про судейские решения в матче? Карасев не засчитал гол Промеса, не удалил за грубый фол Бека-Бека?
— В эпизоде с Бека-Бека есть все основания для красной карточки — он не успел сыграть в мяч и летит прямой ногой, не стараясь даже ее убрать. И попал чуть выше голеностопа. У нас таких эпизодов в чемпионате очень много, в недавнем матче «Динамо» — «Химки», у Соболева был в каком-то матче, эпизод с Айртоном... Я не знаю, почему Карасев не стал смотреть видеоповтор, кажется, судья с таким опытом должен был обратить на этот эпизод более пристальное внимание. Скорее всего, понимая уровень жесткости единоборств, судья не стал накалять ситуацию и портить матч. Хотя это не оправдание, думаю, со мной согласятся многие футбольные эксперты — это прямая красная карточка.
— А офсайд у Промеса?
— Сложно определить, но визуально, кажется, он все-таки в него чуть-чуть залез, был офсайд в момент паса. И люди, сидящие на VAR, тоже, наверное, от чего-то отталкивались.
— Допускаете, что «Спартак» действительно может вылететь?
— До вылета, конечно, дело не дойдет, но сам факт того, что команда находится на таком месте в турнирной таблице, немножко настораживает. Я надеюсь, игроки этого не допустят, потому что вылететь из элиты в год столетия клуба — это нонсенс.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0