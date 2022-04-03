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Шишкин: «Место «Спартака» в таблице немножко настораживает»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от дерби между командами в рамках 23-го тура Тинькофф чемпионата России (0:1).

— На мой взгляд, никакой критичной ситуации не было, — сказал Шишкин «РБ Спорт». — Да, «Спартак» возмущался, не хотел играть, чтобы уберечь своих футболистов от травм, но в целом, история такая... Как говорится, у природы нет плохой погоды. Если бы было известно заранее о таком снегопаде, то можно было бы матч перенести. А тут никто не ожидал такого, конечно. Но, кажется, со снегом довольно неплохо справились, а во втором тайме вообще стало нормально. Хорошо, что матч вообще состоялся, что он закончился. Потому что такие истории, конечно, не каждый год случаются. Сейчас все вспоминали знаменитое «снежное дерби» в 2002-м году между «Спартаком» и ЦСКА, это игра теперь тоже войдет в историю.

— Что скажете про судейские решения в матче? Карасев не засчитал гол Промеса, не удалил за грубый фол Бека-Бека?

— В эпизоде с Бека-Бека есть все основания для красной карточки — он не успел сыграть в мяч и летит прямой ногой, не стараясь даже ее убрать. И попал чуть выше голеностопа. У нас таких эпизодов в чемпионате очень много, в недавнем матче «Динамо» — «Химки», у Соболева был в каком-то матче, эпизод с Айртоном... Я не знаю, почему Карасев не стал смотреть видеоповтор, кажется, судья с таким опытом должен был обратить на этот эпизод более пристальное внимание. Скорее всего, понимая уровень жесткости единоборств, судья не стал накалять ситуацию и портить матч. Хотя это не оправдание, думаю, со мной согласятся многие футбольные эксперты — это прямая красная карточка.

— А офсайд у Промеса?

— Сложно определить, но визуально, кажется, он все-таки в него чуть-чуть залез, был офсайд в момент паса. И люди, сидящие на VAR, тоже, наверное, от чего-то отталкивались.

— Допускаете, что «Спартак» действительно может вылететь?

— До вылета, конечно, дело не дойдет, но сам факт того, что команда находится на таком месте в турнирной таблице, немножко настораживает. Я надеюсь, игроки этого не допустят, потому что вылететь из элиты в год столетия клуба — это нонсенс.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-mesto-spartaka-v-tablitse-nemnozhko-nastorazhivaet/
Роман Шишкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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