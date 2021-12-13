В «Спартаке» рассказали о ситуации со спортивным директором и главным тренером клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как идет работа по поиску нового спортивного директора клуба.

«Определенность по спортивному директору более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен.

На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона. Могут ли быть какие-то назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос.

Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное — подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды.

Как мне работалось без Попова и без спикера клуба? Спикер у нас есть, это Дмитрий Зеленов. Думаю, он со своей работой справляется достаточно хорошо. Что касается работы всех остальных служб, то они свою задачу выполняют. Основная их задача — максимальная работа во благо команды в своем направлении», — отметил Мележиков.

Скаут «ПСЖ» Лука Каттани станет новым спортивным директором «Спартака», информирует инсайдер Николо Скира в Twitter. Он заключит контракт на три года.