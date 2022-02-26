Певец, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу московского клуба над «Химками» (3:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Прекрасные эмоции от игры. Наблюдал за матчем на стадионе, отличная атмосфера. Не по-зимнему футбол смотрится. Зрительно интересная. Все старались на поле. Три красных карточки — явление редкое. «Динамо» в этом подфартило. Все три гола прекрасные. Тюкавин после выхода обострил игру. Неплохой старт, посмотрим, что будет дальше. Рад и доволен результатом, «Динамо» смотрелось неплохо», — сказал Лещенко «СЭ».

В составе «Динамо» в игре с «Химками» голы забили Федор Смолов, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

Команда Сандро Шварца с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 16-й строчке с 14 баллами.