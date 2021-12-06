«Нижний Новгород» проведет два сбора в Турции
14:34
Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» рассказал о планах подготовки команды ко второй части сезона.
«Со второй половины января до 19 или 20 февраля планируем провести сборы в Турции. Это будет два долгих сбора с одним большим перерывом», — сказал Измайлов «СЭ».
«Нижний Новгород» располагается на 13-м месте в таблице РПЛ, имея в активе 18 очков.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
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