«Нижний Новгород» проведет два сбора в Турции

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» рассказал о планах подготовки команды ко второй части сезона.

«Со второй половины января до 19 или 20 февраля планируем провести сборы в Турции. Это будет два долгих сбора с одним большим перерывом», — сказал Измайлов «СЭ».

«Нижний Новгород» располагается на 13-м месте в таблице РПЛ, имея в активе 18 очков.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.