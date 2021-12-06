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«Спартак» проведет два тренировочных сбора в ОАЭ, команду может повезти Ваноли

14:45
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Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» зимой планирует провести два сбора в ОАЭ. Красно-белые, как и год назад, отправятся в Дубай.

Первый сбор состоится в январе, второй — в феврале 2022 года. Точные даты сборов будут объявлены после заключительного матча первой части сезона против «Сочи». Вероятнее всего, команду на сборы повезет итальянский специалист Паоло Ваноли.

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Артем Калинин все материалы автора

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