«Локомотив» решил не выкупать Анджорина у «Челси»
14:19
Как стало известно «СЭ», в «Локомотиве» приняли решение не выкупать права на полузащитника Фаустино Анджорина. Таким образом, 20-летний футболист вернется в «Челси» после окончания аренды.
В составе «Локомотива» он провел 7 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Также на его счету две встречи в Лиге Европы, где Анджорин забил один мяч. В составе железнодорожников англичанин не провел ни одного полного матча.
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