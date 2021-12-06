«Локомотив» решил не выкупать Анджорина у «Челси»

Как стало известно «СЭ», в «Локомотиве» приняли решение не выкупать права на полузащитника Фаустино Анджорина. Таким образом, 20-летний футболист вернется в «Челси» после окончания аренды.

В составе «Локомотива» он провел 7 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Также на его счету две встречи в Лиге Европы, где Анджорин забил один мяч. В составе железнодорожников англичанин не провел ни одного полного матча.

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