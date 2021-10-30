«Нижний Новгород» — «Локомотив»: все голы матча
Все голы матча 13-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2). На 31-й минуте счет в матче открыл Илья Берковский.
Берковский ушел из «Локо». Берковский забил «Локо» ?? pic.twitter.com/4sjl9zp3fy— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
Рифат Жемалетдинов на 38-й минуте сравнял результат.
Рифат умудрился пробить сквозь десять нижегородских ног. Вратарь не ожидал ??? pic.twitter.com/EeAczpSOvE— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
Победу «Локо» вырвал на 90+5-й минуте встречи — мяч в свои ворота срезал Иван Миладинович.
Вот так Синицын и Миладинович подарили Гисдолю три очка ????? pic.twitter.com/6drTDsGtlP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
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