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«Спартак» при Витории выиграл три из десяти домашних матчей

20:17
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В матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» дома не смог обыграть «Ростов» (1:1).

В 10 домашних встречах под руководством Руя Витории красно-белые добились всего трех побед, справившись с аутсайдерами премьер-лиги — «Уралом», «Химками» и «Уфой».

Домашние матчи «Спартака» при Руе Витории:

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Голы

04.08.2021

Лига чемпионов

Бенфика

0:2

-

07.08.2021

Чемпионат России

Нижний Новгород

1:2

Понсе

14.08.2021

Чемпионат России

Урал

1:0

Зобнин

26.08.2021

Чемпионат России

Сочи

1:2

Зобнин

11.09.2021

Чемпионат России

Химки

3:1

Айртон, Промес, Понсе

15.09.2021

Лига Европы

Легия

0:1

-

25.09.2021

Чемпионат России

Уфа

2:0

Понсе, Промес

16.10.2021

Чемпионат России

Динамо

2:2

Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин

20.10.2021

Лига Европы

Лестер

3:4

Соболев-2, Ларссон — Дака-4

30.10.2021

Чемпионат России

Ростов

1:1

Литвинов — Глебов

Итого: +3=2-5, мячи 14-15.

Спартак — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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