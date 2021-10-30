«Спартак» при Витории выиграл три из десяти домашних матчей
В матче 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» дома не смог обыграть «Ростов» (1:1).
В 10 домашних встречах под руководством Руя Витории красно-белые добились всего трех побед, справившись с аутсайдерами премьер-лиги — «Уралом», «Химками» и «Уфой».
Домашние матчи «Спартака» при Руе Витории:
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
04.08.2021
|
Лига чемпионов
|
Бенфика
|
0:2
|
-
|
07.08.2021
|
Чемпионат России
|
Нижний Новгород
|
1:2
|
Понсе
|
14.08.2021
|
Чемпионат России
|
Урал
|
1:0
|
Зобнин
|
26.08.2021
|
Чемпионат России
|
Сочи
|
1:2
|
Зобнин
|
11.09.2021
|
Чемпионат России
|
Химки
|
3:1
|
Айртон, Промес, Понсе
|
15.09.2021
|
Лига Европы
|
Легия
|
0:1
|
-
|
25.09.2021
|
Чемпионат России
|
Уфа
|
2:0
|
Понсе, Промес
|
16.10.2021
|
Чемпионат России
|
Динамо
|
2:2
|
Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин
|
20.10.2021
|
Лига Европы
|
Лестер
|
3:4
|
Соболев-2, Ларссон — Дака-4
|
30.10.2021
|
Чемпионат России
|
Ростов
|
1:1
|
Литвинов — Глебов
Итого: +3=2-5, мячи 14-15.
Методология
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