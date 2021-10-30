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«Крылья Советов» в гостях победили «Краснодар»

20:57
«Крылья Советов» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победили «Краснодар» со счетом 1:0. Фото fckssamara, Twitter
«Крылья Советов» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победили «Краснодар» со счетом 1:0. Фото fckssamara, Twitter
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«Крылья Советов» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победили «Краснодар» со счетом 1:0. Гол на 43-й минуте встречи забил Владислав Сарвели.

На 89-й минуте матча с поля за вторую желтую карточку был удален хавбек самарцев Дмитрий Иванисеня.

«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем матче команда Виктора Гончаренко в гостях сыграет с «Динамо» (6 ноября).

«Крылья Советов» поднялись на седьмое место. В следующей встрече команда Игоря Осинькина дома сыграет с «Химками» (6 ноября).

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Сарвели, 43.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Крыховяк, Кабелла, Классон (Ильин, 72), Вилена, Черников, Сперцян, Кайо, Кордоба.

«Крылья Советов»: Ломаев, Н.Чернов, Солдатенков, Горшков, Бейл, Зиньковский (Витюгов, 80), Ежов (Зеффан, 84), Пруцев (Пиняев, 80), Иванисеня, Сергеев (Глушенков, 84), Сарвели (Цыпченко, 73).

Предупреждения: Иванисеня, 30. Сергеев, 45. Кабелла, 45+4. Ильин, 77. Витюгов, 90+1.

Удаление: Иванисеня, 89.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Кобзев, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Березнов (Москва).

30 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Краснодар — Крылья Советов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

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19%

1.95

Ф2 (1.0)

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Роман Шишов все материалы автора

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