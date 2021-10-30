«Крылья Советов» в гостях победили «Краснодар»
«Крылья Советов» в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ победили «Краснодар» со счетом 1:0. Гол на 43-й минуте встречи забил Владислав Сарвели.
На 89-й минуте матча с поля за вторую желтую карточку был удален хавбек самарцев Дмитрий Иванисеня.
«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем матче команда Виктора Гончаренко в гостях сыграет с «Динамо» (6 ноября).
«Крылья Советов» поднялись на седьмое место. В следующей встрече команда Игоря Осинькина дома сыграет с «Химками» (6 ноября).
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Сарвели, 43.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ионов, 61), Сорокин, Крыховяк, Кабелла, Классон (Ильин, 72), Вилена, Черников, Сперцян, Кайо, Кордоба.
«Крылья Советов»: Ломаев, Н.Чернов, Солдатенков, Горшков, Бейл, Зиньковский (Витюгов, 80), Ежов (Зеффан, 84), Пруцев (Пиняев, 80), Иванисеня, Сергеев (Глушенков, 84), Сарвели (Цыпченко, 73).
Предупреждения: Иванисеня, 30. Сергеев, 45. Кабелла, 45+4. Ильин, 77. Витюгов, 90+1.
Удаление: Иванисеня, 89.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Кобзев, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Турбин (Дмитров). Березнов (Москва).
30 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
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