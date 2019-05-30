"Нижний Новгород" - "Крылья Советов": хозяева реализовали пенальти

"Нижний Новгород" вышел вперед в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Крыльев Советов". На 23-й минуте пенальти реализовал полузащитник Даниил Фомин. Одиннадцатиметровый был назначен за фол хавбека Артема Тимофеева в своей штрафной во время подачи углового.
⚽ Даниил Фомин забивает первый мяч в стыковом противостоянии «Нижнего» и «Крыльев».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 мая 2019 г.
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