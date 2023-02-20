«Нижний Новгород» арендовал полузащитника «Крыльев Советов» Соколова

«Нижний Новгород» договорился с «Крыльями Советов» об аренде полузащитника Артема Соколова, сообщает Metaratings.

Как отмечает источник, сделка окончательно согласована.

В текущем сезоне 19-летний Соколов сыграл 12 матчей в чемпионате России, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.