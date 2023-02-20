Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

«Нижний Новгород» арендовал полузащитника «Крыльев Советов» Соколова

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Нижний Новгород» договорился с «Крыльями Советов» об аренде полузащитника Артема Соколова, сообщает Metaratings.

Как отмечает источник, сделка окончательно согласована.

В текущем сезоне 19-летний Соколов сыграл 12 матчей в чемпионате России, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-arenduet-khavbeka-krylev-sovetov-sokolova-229391/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Артем Соколов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Юра Мовсисян: «Сперцяну сейчас самое время переходить в европейский чемпионат»
Пономарев — о перепалке Дзюбы и Кокорина: «Они популярные футболисты что ли? Только в скандалах»
Данни — о Малкоме и Клаудиньо: «Если ребята счастливы, то почему бы и не получить российское гражданство!»
Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»
Мостовой: «Имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что «Локомотив» не должен вылететь»
Тороп: «Наш главный конкурент в РПЛ — ЦСКА, мы сами у себя забирали очки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юра Мовсисян: «Сперцяну сейчас самое время переходить в европейский чемпионат»

Булыкин — о второй части сезона РПЛ: «Спартак» навяжет борьбу «Зениту»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости