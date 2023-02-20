Булыкин — о второй части сезона РПЛ: «Спартак» навяжет борьбу «Зениту»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос об ожиданиях от второй части сезона чемпионата России.

«Надеюсь, что во второй половине сезона интрига в РПЛ будет. Для всего чемпионата будет здорово, если мы увидим чемпионскую гонку. Думаю, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», но по сборам не стоит делать выводы, все покажет чемпионат. Сюрпризы возможны. В первых турах второй части сезона станет понятно, сможет ли кто-то навязать борьбу команде Семака. Ждем возвращения РПЛ. Жаль, что команды не будут биться за попадание в еврокубки», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на второй позиции, имея в активе 36 очков. Третье место занимает «Ростов» (35 очков).

Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.