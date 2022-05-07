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Геркус назвал «Зенит» главным фаворитом следующего сезона РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус назвал «Зенит» главным фаворитом следующего сезона Тинькофф РПЛ.

— На ваш взгляд, уедут ли из «Зенита» все иностранцы, учитывая, что команда потерял достаточно большую сумму или из-за отсутствия еврокубков? И потянет ли «Зенит» зарплаты иностранцев, которые есть?

— Я думаю, что, возможно, кто-то уедет. Но, при этом, вообще все не уедут, кто-то останется при любых обстоятельствах. Уверен, какие-то меры по оптимизации бюджета проводятся или уже проведены. Игроков будут стараться переподписывать на меньшие суммы. Но, опять-таки, кто-нибудь наверняка уедет. Всех удержать вряд ли получится. Но если удастся, это будет классная работа, потому это сложно, что есть семьи, есть авиасообщение, которое сейчас нарушено, нужно организовать выплаты денег регулярно, это очень сложно сделать сейчас, потому что есть проблема с платежами за границу. Это очень напряженная работа, клуба, его финансовой службы.

— Есть ощущение, что клуб могут покинуть лидеры команды, наиболее дорогостоящие легионеры.

— Согласен, что они одни из самых дорогостоящих, но не понимаю, почему им надо всем уезжать?

— Учитывая экономическую и политическую ситуацию, деньги примерно те же. Разве не так?

— Думаю, все же здесь им платят чуть выше, чем в Европе — это первое. Второе — в текущей ситуации, если им платят вовремя и причин для волнения у них не будет, то мотивация остаться будет. Если у них хороший контракт, чемпионат, то пару лет можно поиграть и уехать свободным агентом. В принципе, РПЛ — хороший чемпионат, ребята на виду.

— А на виду ли?

— Для специалистов на виду, — сказал Геркус Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/blog/ne-ponimayu-pochemu-vsem-legioneram-nuzhno-uezzhat-iz-zenita-gerkus-o-poteryakh-chempionov-rossii/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Зенит
Илья Геркус
0
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 - : -
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