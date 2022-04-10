Джикия: «Чернов провел отличный матч против «Арсенала»

Джикия оценил игру защитника Чернова в матче РПЛ с «Арсеналом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (3:0) ответил на вопрос о том, успел ли сыграться с защитником команды Никитой Черновым.

«Чернов провел отличный матч против «Арсенала». Все это отметили, поздравили. Он игрок «Спартака». Рад, когда приходят новенькие и показывают результаты», — сказал Джикия.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В составе хозяев дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.

Для Чернова прошедшая игра стала первой за «Спартак» в РПЛ. Напомним, что защитник является воспитанником ЦСКА.