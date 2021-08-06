Николич: «Уфа» по игре не заслуживала поражений в первых турах»
16:55
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, чего ждет от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«В таких матчах всегда сложно. В последние годы тут очками нам давались очень тяжело. Считаю, что «Уфа» по игре не заслуживала поражений в первых турах. Очень приятная игра. У команды большой потенциал.
Надо быть очень осторожными. Задачами перед нами стоит непростая. Но нам нужно забрать три очка», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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