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Николич: «Уфа» по игре не заслуживала поражений в первых турах»

16:55
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, чего ждет от матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«В таких матчах всегда сложно. В последние годы тут очками нам давались очень тяжело. Считаю, что «Уфа» по игре не заслуживала поражений в первых турах. Очень приятная игра. У команды большой потенциал.

Надо быть очень осторожными. Задачами перед нами стоит непростая. Но нам нужно забрать три очка», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Уфа — Локомотив

 

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Иван Шитик все материалы автора

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